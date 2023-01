Euronews Italiano

Un, Massimo Colistra, di 64 anni, è stato ferito, a colpi di arma da fuoco alle gambe nel centro di Vibo Valentia. L'uomo, che non è in pericolo di vita, secondo quanto si è appreso, è stato ...... nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta, stalking , ricettazione, trasferimento fraudolento di valori e auto - riciclaggio per cui è indagato ungià agli arresti ... Imprenditore 64enne gambizzato a Vibo Valentia, non è grave Un imprenditore, Massimo Colistra, di 64 anni, è stato ferito, a colpi di arma da fuoco alle gambe nel centro di Vibo Valentia. (ANSA) ...Sequestri all’imprenditore sotto processo per bancarotta e autoriciclaggio. Risulta assunto come barista in gelateria: le carte di Procura e Questura che lo accusano ...