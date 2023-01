Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Opposizioni divise sul sostegno militare all'Ucraina. Il Pd non farà mancare il proprio voto favorevole, così come hanno fatto i dem le volte precedenti sotto il governo Draghi, ma si registrano già i primi mal di pancia. A smarcarsi è Elly Schlein, una dei quattro candidati alla segreteria, secondo la quale in questi mesi "è mancato lo sforzo per trovare una pace giusta".