Rai Storia

Il poliedrico talento di Franca Valeri nel terzo appuntamento con "", la docu - serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura dedicata a quattro grandi protagoniste del ...... più sostenibili e a basso consumo, mentre altri 427 punti luce a led saranno collocati in zone oggi scarsamente servite ecome appunto questi 84 in via Del Panorama, altri lungo via Zette ... Fanelli racconta Valeri, per "Illuminate" - RAI Ufficio Stampa “Illuminate – Franca Valeri”, questa sera alle 23.15 su Rai 3 un nuovo episodio della serie introdotta da Emanuela Fanelli. Il poliedrico talento di Franca Valeri nel terzo appuntamento con “Illuminat ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...