Ilary Blasi | la sua prima foto con il nuovo fidanzato Bastian Muller e quel dubbio insidioso | “Come Mark Caltagirone?”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Una storia che finisce dopo quasi 20 anni d’amore e tre figli. Poi lui ritrova l’amore con un’altra donna (“la copia brutta della moglie”, ha scritto qualcuno malignamente), mentre lei si innamora di un altro uomo che, però, sembra essere piuttosto riservato. Non è la trama di un film bensì la storia di Francesco Totti e. Il Pupone, si sa, ormai condivide tutto con la ‘sua’ Noemi Bocchi, mentre la conduttrice televisiva per mesi è stata affiancata a presunti nomi di flirt (che poi si sono rivelati delle bufale), fino a quando Chi Magazine ha pubblicato gli scatti clamorosi con l’imprenditore tedesco. Sui social, però, tutto tace. O quasi.li utilizza con frequenza, marimane piuttosto nell’ombra. A volte si sente la voce, niente più. Solo di ...

Repubblica Roma

La conduttrice 41enne vola nella città dell'amore insieme all'imprenditore tedesco Per la prima volta lo 'tagga' nelle sue storie e mostra la sua mano che l'accarezzavola in Francia. Per la presentatrice dell' Isola dei Famosi le vacanze sono infinite, grazie anche a Bastian Muller . Lontana dall'Italia, si regala un weekend d'amore a Parigi con nuovo ...Melissa Satta single fa la sex bomb a Miami con le amiche CON THIAGO E MATTIA ZACCAGNI Chiara Nasti festeggia il 25esimo compleanno, guarda le foto GLI SCATTI SOCIALa Parigi con Bastian DALLA NAZZARO ALLA RUSIC Vip nel tempo libero tra shopping e passeggiate IL VIDEO IN CUCINA Noemi Bocchi cuoca provetta alle prese con il dolce per Francesco Totti E ... Ilary Blasi esce allo scoperto, sui social gli scatti col nuovo compagno a Parigi Ilary Blasi si regala un weekend d'amore a Parigi col nuovo fidanzato Bastian Muller: sul social conferma la storia.Clamorosa indiscrezione: Piqué avrebbe una nuova amante ed avrebbe già tradito la sua Clara Chia Marti, cosa sappiamo in merito.