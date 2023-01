Il vescovo e il dilemma del perdono ' Non ho pietà per Messina Denaro' - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Monsignor Mogavero ai siciliani: 'Ha ucciso tanti innocenti, perfino un bambino. Basta omertà'. Le indagini: usava il nome di Andrea Bonafede solo per le visite mediche, in paese ne aveva un altro. Ecco il dilemma: concedere o no il perdono cristiano a Messina Denaro, giustificare o no l'omertà delle comunità. Monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, non mostra alcuna pietà. All'ora della messa domenicale, a Campobello di Mazara, la parola di Dio non ha lo stesso tono in tutte le chiese. Nel paese rifugio che ha ospitato e coperto il numero uno di Cosa nostra...