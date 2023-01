Il The Klassieker meglio di Inter-Napoli | è la partita più vista di sempre in Olanda!

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La sfida tra Feyenord e Ajax è statada più di due milioni di olandesi: il Theè la sfida piùdella storia dell’Eredivisie A cura di Luca Tumminello Nonostante le polemiche dovute alle ingombranti reti applicate intorno al campo per impedire scavalcamenti e lancio di oggetti, il Thedel De Kuip di Rotterdam tra la capolista Feyenoord (ufficialmente Campione d’Inverno) ed un Ajaxpiù in crisi (appena 5° al giro di boa) è stato un autentico successo anche a livello televisivo. ??????!Devan zondag is de best bekeken Eredivisiewedstrijd ooit ?— ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2023 Come infatti riportato dalla stessa ESPN NL, detentrice dei diritti televisivi dell’Eredivisie in patria, ladi ieri è stata ...

