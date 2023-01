Il regista Sorrentino | “Dio | occupati dell’istruzione Non dei figli ma dei genitori”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Nella scuola si può trovare il sentimento più orrendo dell’essere umano: l’entusiasmo immotivato”. Si tratta di un frammento del monologo che ilpremio Oscar Paolorecita, interpretando sé stesso, nel corso della seconda puntata della nuova serie televisiva di Sky ‘Call My Agent-Italia‘. L'articolo .

Linkiesta.it

Attrice, autrice eprecoce, ha fatto dell'arte l'ancora di salvezza dopo la perdita del ... alternando il teatro al cinema (Matteo Garrone, Paolo, Ferzan Özpetek, Ridley Scott, ...... Benedetta Porcaroli), registi piddini (Paolo), starlette e presenzialisti indefiniti, ... Domanda dalle cento pistole: ma può uncomunista, può l'attivista comunista di turno ... Le serie televisive sono morte, tranne quando ci sono Sorrentino, Guzzanti e Fanelli 23 gen 2023 - La cantante in "Call my agent" e l'(auto)ironia sul mondo dello spettacolo, nella serie TV: il video ...Sta avendo molto successo, in questi giorni, un monologo molto sarcastico che il regista premio Oscar Paolo Sorrentino recita, interpretando sé stesso, nel corso della seconda puntata della nuova seri ...