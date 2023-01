Il pianista Stefano Andreatta in concerto a Cavernago

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 23 gennaio 2023). Martedì 24 gennaio 2023 alle 21, per la rassegna Ladri di Note della Fondazione La Società dei Concerti di Milano, sale sul palco dell’Auditorium San Michele Pianoforti diil. Fil rouge delè la Sonata; ilsi apre con l’op. 14 n. 1 di Beethoven, un gioiello dal punto di vista dell’esplorazione espressiva, poco eseguito in ambito concertistico, per proseguire con la Sonata di Bartók, capolavoro pianistico del compositore ungherese, ripartire dalle origini con la Toccata in mi minore di Bach, anch’essa raramente eseguita, e concludere infine con la Sonata n.2 di Rachmaninov: un brano che, per complessità armonica, concezione sinfonica e densità di significati è uno dei lavori più riusciti dell’autore ed in ...