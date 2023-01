(Di lunedì 23 gennaio 2023) Prima lo hanno candidato nelle loro liste per. le elezioni politiche, favore necessario per garantirgli un posto sicuro in Parlamento. Adesso lo riaccolgono a braccia aperte nel. E' la storia d'amore tra il Pd e Roberto. L'exdella Salute, sempre sostenuto a spada tratta durante il governo Conte e poi con Draghi nella gestione del Covid, parteciperà al congresso del suo. Che a breve tornerà ad essere anche il suo. La direzione di Articolo Uno infatti ha dato il via libera alla partecipazione dial congresso del nuovo Pd. Ecco quanto ha stabilito: "La direzione ha approvato la relazione del segretario Roberto, esprimendo una valutazione positiva sull'approvazione formale e sui contenuti del Manifesto ...

Il Tempo

L'ingresso in carcere di D'Ali "facilita" l'arresto -di Matteo Messina Denaro. Ora è ... E che se ha una, quella passa da cure continuate e certe poco compatibili con una vita da boss ...Paolo d'Ambrosio per ladi attrezzature per la realizzazione dei taralli. Il Rotary Club ...mossi da un grande desiderio di riscatto sociale e vedere nella produzione di taralli una... Il Pd si consegna a Speranza, così l'ex ministro rientra nel suo vecchio partito Prima lo hanno candidato nelle loro liste per. le elezioni politiche, favore necessario per garantirgli un posto sicuro in Parlamento. Adesso lo ...Alla consegna dell’Abbondino d’oro, alla memoria del sacerdote ucciso il 15 settembre 2020, l’auspicio del vescovo di Como. Per il via alla causa bisogna aspettare 5 anni dalla morte ...