Il Pd riparta da…Speranza | siamo pronti a ridere

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen – Il Pd riaccoglie a braccia aperte Roberto Speranza. E allora ecco che le leggende, le storie mitologiche sui nuovi orizzonti del partito del Nazareno trovano nuova linfa. Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Mattia Santori. Macché, via i dilettanti. Qui si punta solo sui fuoriclasse. Pd e Speranza, storia di un amore che risboccia Pd e Speranza si ritrovano, già. Il – per fortuna ex – ministro della Salute più odiato della storia, come riporta Libero, torna così all’ovile, dopo che dal 2017 se ne era allontanato per fondare l’ennesimo partito satellite ma “finto dissidente” della sinistra “non abbastanza sinistra” italiana. Articolo 1 era come Sinistra Ecologia e Libertà, come Sinistra Italiana e come l’Alleanza Verdi e Sinistra della premiata ditta Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: un fiume di parole al vento senza alcuna sostanza. Fuoriusciti come Speranza sono l’esempio ...