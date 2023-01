Il Paradiso delle Signore | trama 23 gennaio 2023 | Ludovica spiazza Flora

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Alsarà tempo di proposte inaspettate, come segnala ladi lunedì 23. Intanto, Maria apparirà radiosa, dopo la sua uscita con Vito. I due giovani, infatti, hanno trascorso una bellissima serata insieme durante la quale la Puglisi ha finalmente ritrovato la sua vena creativa per disegnare i nuovi modelli da sposa. Inoltre, sul ballatoio, quando Lamantia ha riaccompagnato a casa Maria, i due erano finalmente sul punto di baciarsi, ma sono stati interrotti dall'arrivo di Francesco, uscito di casa per andare a buttare la spazzatura. La siciliana sarà al settimo cielo e tutti si accorgeranno del suo stato d'animo, mentre Clara, invece, sarà molto triste e sconsolata. La nipote di Don Saverio, infatti, dopo essersi ritirata dalla gara di ciclismo, ...