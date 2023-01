Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 23-27 gennaio 2023 | Marcello e Adelaide fanno ingelosire gli ex

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Pietro Masotti Ilda lunedì 23 a venerdì 27La felicità di Maria, dopo l’uscita con Vito, contrasta con la delusione di Clara che si è ritirata dalla gara ciclistica. Gemma lascia trasparire con Roberto un certo turbamento nei confronti di Marco. Umberto crede che ci sia qualcosa dietro la decisione didi vendere Palazzo Andreani. Ludovica suggerisce a Flora di fare una festa di fidanzamento a quattro. Irene ha in mente un piano per lasciare soli Vito e Maria. Flora è delusa per la decisione di Umberto di non unirsi alla festa di fidanzamento di Ludovica e Torrebruna. Vittorio coinvolge le Veneri per la nuova copertina diMarket. Umberto scopre qualcosa su ...