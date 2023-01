Il padre del neonato soffocato dalla madre a Roma | era sfinita | lasciata sola per ore

Open

E' morto tra le braccia della mamma il piccolo di tre giorni, mentre lei lo allattava sfinita dal travaglio di 17 ore da cui era da poco uscita. 'Era sfinita - racconta ilneonato a Il Messaggero - ma le hanno subito portato il piccolo per l'allattamento. Ma lei non si reggeva in piedi'. Per questo, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Roma, il padre del neonato morto soffocato dalla madre accusa l'ospedale Pertini: «Lei lasciata sola per ore, ignorata ... Il piccolo sarebbe morto schiacciato dalla madre addormentatasi durante l'allattamento. Aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo ... "Molte donne sono lasciate sole nei reparti anche a causa delle restrizioni anti-Covid. I protocolli andrebbero rivisti", chiede il padre del neonato morto al Pertini, mentre veniva allattato dalla ma ...