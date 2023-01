Il Napoli ha smesso di essere bello ma non vincente CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il Dna delè cambiato. La squadra partenopea hadibella ma non, come è stata in passato, quando ha perso gli scudetti anche in albergo. Lo scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. “La modalità di stare in campo è travolgente, al netto di qualche incidente di percorso (l’ultimo costato l’eliminazione dalla Coppa Italia), l’ambizione dichiarata in campionato è lo scudetto. Il— e a questo punto non può fare diversamente — sdogana l’obiettivo di stagione e per la prima volta elimina dal vocabolario pubblico la parola «sogno». Spalletti, piuttosto, l’ha definita «irripetibile occasione»”. Ilha chiuso il girone di andata a 50 punti e chi lo ha fatto prima ha sempre vinto lo scudetto. Il quotidiano scrive: “Ilsi ...