Tiscali

TagsDinamoNon stiamo parlando del film americano del 1969, ma del campionato di serie A 2022 - 2023. Undove l'ultima batte la prima, dove chi è sotto di 24 punti in casa recupera e batte i vice campioni d'Italia, dove Venezia perde in casa con Trieste in grande ascesa, dove Treviso ...Il famoso format sarà protagonista con L'articolo Fedez alla Rai in occasione di Sanremo 2023: arriva in tv con "" proviene da True ... Il mucchio selvaggio TagsDinamoNon stiamo parlando del film americano del 1969, ma del campionato di serie A 2022-2023. Un mucchio selvaggio dove l’ultima batte la ...Ancora non ha vinto una partita nel 2023. Il Napoli Futsal si rialza parzialmente pareggia a Pistoia e viene risucchiato dal mucchio selvaggio: le prime cinque sono racchiuse in sette punti dopo la pr ...