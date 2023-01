Il Milan vuole Zaniolo | si punta sul riscatto legato alla Champions

Milan News

Ma ecco che ad inserirsi nella trattativa ci ha pensato il. Lo staff rossonero ha contattato ... Ma questa soluzione non convincerebbe la Roma: il club giallorossogarantirsi una ...Ilsi avvicina a larghe falcate a Nicolò Zaniolo . La dirigenza rossoneraprovare a sfruttare lo strappo con la Roma per portare alla corte di Pioli l'ex Inter... la soluzione a sorpresa ... Rinnovo Leao, il nodo della clausola: il Milan vuole mantenerla invariata Come riferito da TMW, l'offerta del Milan per Zaniolo non soddisfa ancora la Roma e il ds Tiago Pinto. Il problema, oltre che di distanza sulle cifre, con una richiesta iniziale ma trattabile ...Si avvicina la svolta per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il Milan ha presentato un’offerta alla Roma di prestito oneroso a 3 milioni più obbligo di riscatto condizionato a 22.