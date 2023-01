Il mezzo sì tedesco alla consegna di Leopard ma solo da Varsavia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il ministro degli Esteri, Annalena Baerbock, ha detto che la Germania non si opporràdi carri armati pesanti2 da parte della Polonia all’Ucraina. La notizia si inserisce nella diatriba sulla fornitura di main battle tanks a Kiev, con Berlino che si è mostrata particolarmente restia nelle ultime settimane a dare il via libera aperché invii i propri carri di produzione tedesca. Diversi osservatori si aspettavano che il vertice Nato a Ramstein venerdì scorso avrebbe portato a uno sblocco dell’impasse. Al contrario, il governo del cancelliere Olaf Scholz ha mantenuto il punto ricordando che la Repubblica Federale non desidera essere il primo Paese Nato a fornire armamenti di questo genere all’Ucraina. Scholz avrebbe riferito al capo del Pentagono Lloyd Austin che ...

Sky Tg24

Negli anni 2000, grazie a una scriteriata agevolazione fiscale del governo(cancellata nel ... Non potrebbe essere altrimenti per uno sceneggiatore celebrato per uncapolavoro come ...... i due tipi di carro armato sono simili nella protezione corazzata del, la manovrabilità e la ... il tank americano è più pesante (74 tonnellate) rispetto al(64), ed entrambi sono muniti ... Carro armato Leopard, come funzionano i super tank tedeschi che vuole l'Ucraina Gli Stati Uniti manderanno contraerea, ma non gli M1. L’attendismo tedesco tiene bloccati, oltre ai suoi, pure i Leopard 2 degli altri Paesi.Le dimissioni del ministro della Difesa, Christine Lambrecht, nell'aria da settimane, sono solo l'apice di un momento critico che ha visto di recente finire nel mirino il ministro delle Finanze, il li ...