Il Mattino Football Team live | Francesco De Luca presenta il libro ?Maradona e Messi Magici?

ilmattino.it

In quale altro sport, che sia Coppa del Mondo,americano o NBA, si gioca fino alle quattro delÈ assolutamente assurdo che queste cose accadano. Dovrebbe esserci una sorta di punto ...Il calcio, ilNfl, l'Nba giocano alle quattro delDeve esserci una sorta di punto limite, o almeno bisognerebbe discuterne ". Per adesso, inchiniamoci a Murray. Murray non finisce ... Il Mattino Football Team live dalle 13: Francesco De Luca presenta il libro “Maradona e Messi Magici” L’esaltante corsa del Napoli di Spalletti al centro del nuovo appuntamento con Il Mattino Football Team, il format di approfondimento del lunedì scritto con Lello Marangio e condotto ...Sono servite quasi 6 ore di battaglia a “Sir Andy” per battere in rimonta l’idolo di casa Thanasi Kokkinakis nel secondo turno degli Australian Open ...