Il governo deve essere inclusivo. La lezione storica per il governo di oggi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) C’è un elemento sottile, delicato ma importantissimo nelle democrazie: la differenza di comportamento tra partiti in quanto tali e in quanto con un ruolo di. I partiti devonodi parte, altrimenti perché uno li sceglie? Ma il, perché altrimenti ha mezzo Paese contro. La Democrazia Cristiana (Dc) che ha governato l’Italia per quasi mezzo secolo, ha nei fatti scritto il manuale sulla gestione di queste differenze. Da partito faceva la guerra a nemici, alleati, e anche avversari di corrente. Ma da, includeva repubblicani, liberali, social democratici e poi anche socialisti e comunisti nella condivisione e gestione del potere. Lo fece tanto e tanto bene, che alla fine non ...

Genova24.it

È un tema - ricorda - che impegnerà anche questoper cercare misure che favoriscano le ... ma in ogni caso la risposta che la comunità interadare è invertire la rotta. Se vengono meno le ......ha espulso l'ambasciatore dell'Estonia a causa della 'totale russofobia' da parte del... la Germania si è impegnata molto nei confronti dell'Ucraina e non siparlare solo dei carri armati. ... Sciopero benzinai, Toti: “Li capisco, è il governo che deve controllare le grandi compagnie” La Dc di governo aveva al suo interno e ascoltava tutte le voci del Paese, per affrontare e svuotare in anticipo le obiezioni altrui.«In questi anni siamo apparsi come partito dell’establishment, autoreferenziale e centralista. È un modello finito. Chi capisce meglio i bisogni dei cittadini ...