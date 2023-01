Il gas algerino ci serve | ma il Piano Mattei é per ora solo una bella idea

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen – Assioma: il gasci. Corollario: bene ha fatto il premier Giorgia Meloni a recarsi in Algeria per il suo primo vertice bilaterale. Altrettato lodevole, quanto evocativo, scegliere di denominare la strategia del governo italiano – o almeno quella che si auspica diventi una vera e propria strategia –. Da un punto di vista strettamente concettuale, il primo ministro mostrò di avere le idee chiare già a ottobre, quando in tal senso spiegò brevemente le sue intenzioni: “Credo che l’Italia debba farsi promotrice di un ‘’ per l’Africa, un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione Europea e nazioni africane”, disse la Meloni durante il suo discorso di insediamento alla Camera dei deputati. In sostanza, l’obiettivo è ...

ilmessaggero.it

... grazie anche al significativo aumento delle importazioni italiane di, ma la cooperazione tra i ... come previsto dal nuovo Codice sugli investimenti esteri varato dal Parlamento. 'Questo ...Giorgia Meloni è appena andata in Algeria a consolidare quel progetto proponendo l'Italia come hub principale in Europa delappunto. Tutto viene ridotto a mero affare senza un minimo di ... Gas dall’Algeria, il piano Meloni: forniture fino a 70 miliardi di metri cubi per diventare l’hub Ue 'Oggi l'Algeria e' il nostro principale fornitore di gas. Sono state firmate due intese da Eni e la sua omologa algerina, un'intesa per ridurre ...Missione del premier ad Algeri, richiamo al Piano Mattei per l'Africa, ossia "un modello di cooperazione su base paritaria per trasformare le tante ...