Il dubbio e il burattinaio Complottismo all’italiana

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’ultima occasione è stata quella dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il sanguinario mafioso latitante da trent’anni e finalmente catturato dai Carabinieri. Era passata qualche ora dalla notizia del colpo inferto alla mafia che già venivano avanzati sospetti, ipotizzati scenari retrostanti, chiesti chiarimenti. Il tutto mentre la stampa estera (dalla BBC alla CNN, al New York Times) sottolineava seccamente, dando la notizia, che gli italiani hanno preso il capo della mafia, il più ricercato dei latitanti. Molteplici gli esercizi offerti dalla scienza dietrologica, basata sull’assunto pervicace dell’esistenza di un dietro-scena oltre ogni scena apparente, questa sempre di per sé fallace. La realtà non è mai quella che sembra. C’è sotto qualcosa. Le spiegazioni veritiere sono molteplici, magari contraddittorie, ma del resto nulla è mai chiaro. Anche stavolta qualcuno mente e non ci ...