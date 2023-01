“Il divorzio” GF Vip 7 | il volto di Giaele si spegne all’improvviso per Antonino

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) GF Vip 7,De Donà pizzicata da: il ritorno dell’ex di Belen Rodriguez nella Casa ha avuto un effetto detonante. Nei giorni scorsi sono fioccate critiche su di lui, tra chi non riteneva giusto il suo reintegro dopo diverse settimane e chi lo vede troppo interessato a creare delle dinamiche. Quello che è certo è cheha monopolizzato l’attenzione femminile, da Nicole Murgia (ultima della serie) aDe Donà con la quale ha avuto un confronto in giardino non finito benissimo. Tutto è iniziato quandosi è sbottanata sul suo percorso all’interno della casa più spiata e, in particolare, sulla delicata condizione con il marito. Spiega: “Ho fatto qui dentro compleanno, Natale, anniversario. Tutto sto facendo qui dentro”....