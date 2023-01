Il disertore della Wagner fuggito dalla Russia arrestato in Norvegia dalla polizia

Agenzia ANSA

È il primo caso noto di mercenario Wagner fuggito all'estero e ha dichiarato di essere pronto a raccontare tutto quello che sa sul gruppo e il suo leader, Yevgeny Prigozhin. Il giovane ha detto ... Arrestato in Norvegia il comandante disertore della Wagner Andrey Medvedev, l'ex comandante di un gruppo di mercenari della Wagner fuggito in Norvegia, è stato arrestato dalla polizia del paese nordico. "Ho paura. Non voglio tornare in Norvegia". Andrey Medvedev, l'ex comandante di un gruppo di mercenari della Wagner fuggito in ...