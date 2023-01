Il depotenziamento semantico della politica | privatizzata fuori dal suo ambito

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Politique d’abord era un celebre motto di Pietro Nenni. Ossia, laprima di tutto: «vi è un momento in cui ogni problema sociale diventa un problema politico, in cui ogni problema economico è un problema di potere» (discorso pronunciato il 17 marzo 1946, raccolto in quello stesso anno nel volume Una battaglia vinta, Edizioni Leonardo). Il vecchio leader socialista, all’epoca non ancora vecchio, l’aveva appreso negli anni dell’esilio parigino, originariamente formulato da Charles Maurras per affermare la prioritànella soluzione dei problemi materiali e morali che attanagliavano la Francia del 1914. E il fatto stesso che un leader storicosinistra italiana l’avesse desunto dal teorico dell’estrema destra transalpina, antidreyfusardo, antisemita e pétainista, spiega bene come l’idea potesse ...