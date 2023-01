Il Cremlino sui tank all' Ucraina | chi li fornisce ne è responsabile

Agenzia ANSA

...dei carri armati tanto richiesti dalle forze ucraine per ottenere un chiaro vantaggio offensivo... Allo stesso tempo, dalsi prova anche a infilarsi nelle crepe interne al fronte Nato - Ue ...Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius , ha fatto sapere di aspettarsi una decisione a breve sull'invio o meno di carri armati Leopard all'Ucraina, come richiesto insistentemente da Kiev. ... Ucraina: Cremlino su tank a Kiev, chi li fornisce ne è responsabile ... Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...