(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unstrutturato per tutte leitaliane, dedicato all’economia circolare dele alla sua sostenibilità: un progetto innovativo per sensibilizzare i più giovani sulle opportunità rappresentate da un corretto conferimento degli imballaggi, nonché sulle straordinarie potenzialità di questo materiale riciclabile infinite volte. CoReVe, in collaborazione con H-Farm, ha ideato undi attività formative innovative, rivolto agli alunni delledell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il Consorzio per il Recupero delha infatti messo a disposizione dei docenti una serie di kit docenti unplugged e digitali, sviluppati per essere utilizzati in autonomia, per la strutturazione di lezioni dedicate alla sostenibilità e ...

Adnkronos

... dal 4,3% della Campania al 25,6%Piemonte. Le analisi indipendenti della Fondazione GIMBE ... per i quali ilvaccinale primario è approvato già dal 9 dicembre. In secondo luogo, per la fascia ...... è chiaro che se non si chiude ildei rifiuti a Roma, questo è un problema che esiste. ... c'è disequilibrio che va condotto a normalità" Così Alessio D'Amato candidatoPd e Azione alla ... Il ciclo del vetro, programma di formazione per le scuole (Agenzia Vista) Roma 23 Gennaio 2023 “Cinghiali per le strade di Roma Lo diciamo da tempo, abbiamo fatto un piano regionale per quanto riguarda il contrasto alla peste suina, è chiaro che se non si ...Gestione delle risorse idriche, ciclo dei rifiuti e proteine ottenute dalle larve. Le neo imprese protagoniste della seconda edizione del programma di Cdp e ...