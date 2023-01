Il caso del «sex party» in chiesa durante il lockdown | scatta l’indagine del Vaticano sulla cattedrale di Newcastle

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un “sex‘ in pienoper il Covid nelladi St. Mary, a: sarebbe questa la ragione che ha spinto Robert Byrne alle dimissioni da vescovo di Hexham e, lo scorso dicembre. Ilha deciso di aprire un’indagine straordinaria sull’accaduto: ne ha dato notizia la stampa cattolica locale, rilanciando un’anticipazione del Sunday. Le indagini sono state affidate all’arcivescovo di Liverpool, a cui è stato chiesto di preparare «un rapporto approfondito sugli eventi che hanno portato alle dimissioni del vescovo Byrne». Non è al momento chiaro se Byrne avesse direttamente preso parte al festino, o se ne fosse stato semplicemente a conoscenza. Lo scandalo a luci rosse nel libro di Benedetto XVI La vicenda è resa nota in un momento delicato ...

