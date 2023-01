Il cardinale Mueller ancora contro Papa Francesco | «Le coppie gay contro natura | i vescovi che le appoggiano sono eretici»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gerhard Ludwigtedesco teologo e curatore dell’opera omnia di Ratzinger, va all’attacco di. Dopo il libro in cui lo accusa di aver privilegiato i suoi amici nella lotta agli abusi della Chiesa, in un’intervista al Corriere della Sera l’alto prelato torna a criticarlo sullegay e i rapporti con la Cina. L’ex prefetto del Sant’Uffizio dal 2012 a 2017, sostituito proprio da Bergoglio, era finito già alle ribalta per le sue strane teorie sul Coronavirus. Oggi torna a parlare del “cerchio magico” intorno al Pontefice: «Ognuno ha degli amici ma deve avere anche fiducia nei collaboratori. La nomina di un vescovo, ad esempio, deve essere preparata. Un candidato va scelto in base alle sue capacità intellettuali oltre che pastorali. E non perché è amico dell’amico che lo ...

Open

Gerhard Ludwigtedesco teologo e curatore dell'opera omnia di Ratzinger , va all'attacco di Papa Francesco . Dopo il libro in cui lo accusa di aver privilegiato i suoi amici nella lotta agli ...Se ne è fatto partecipe l'ex prefetto della Congregazione della Fede, ilGerhardche in un libro intervista ('In Buona Fede, Solferino) ha voluto evidenziare l'urgenza a riprendere ... Il cardinale Mueller spietato su papa Francesco: «I suoi amici privilegiati se accusati di abusi: un cerchio magico fa le ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Sono accuse dirette e senza tanti giri di parole quelle lanciate da Gerhard Mueller, cardinale tedesco ed ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il tono e ...