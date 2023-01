Il candidato Grimoldi e il patentino per Instagram e TikTok | «Nessun nuovo obbligo | è solo educazione digitale»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) «Ha svelato il mio segreto – ci dice Mauroconsigliere in Lombardia a sostegno del presidente Pierfrancesco Majorino -. È vero che chiamarlofa pensare a una sorta di obbligatorietà. Ma è chiaro che questo non è possibile. Già gli obblighi previsti attualmente dalle piattaforme social sono molto facilmente aggirabili: ci mancherebbe che noi ne istituissimo altri. Certo, l’obbligatorietà potrebbe essere costituita dal fatto che una formazione di questo tipo diventi il più possibile parte integrante del percorso scolastico». Lo psicologo giuridico Maurospazza via ogni dubbio sulla natura della sua proposta, presentata durante la campagna elettorale per le regionali 2023, di istituire una sorta diper le nuove generazioni attraverso cui utilizzare ...