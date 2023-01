Il braccio destro di Zelensky racconta la situazione sul campo in Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) In un palazzo presidenziale calato nella penombra, Andriy Yermak, potente capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr, ha ricevuto il Monde il 12 gennaio, in tarda serata. Nel vasto edificio, lungo i corridoi e ai piedi delle scale, sono accatastati dei sacchi di sabbia, i giubbotti antiproiettile sono presenti in ogni ufficio e diverse stanze hanno una porta blindata per limitare i rischi di attentato. I militari fanno regolarmente la ronda, con la torcia in mano, per verificare che nessun oggetto sospetto si nasconda dietro le tende o in un angolo dell’edificio. Yermak,didel presidente ucraino Volodymyr, fa il punto sullamilitare e il bisogno di “mezzi pesanti”. Auspica la creazione di un tribunale speciale e un rafforzamento delle sanzioni contro ...