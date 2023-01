Il bilaterale Scholz-Macron e il futuro dell’Europa La prospettiva di Castagnoli

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’incontro tra il cancelliere tedesco Olafe il presidente francese Emmanuelsi è svolto in un momento cruciale delle relazioni tra i due pesi massimi europei e tra Unione europea e Stati Uniti. Sul tavolo c’erano la risposta europea all’Inflation Reduction Act, il sostegno all’Ucraina e il coordinamento delle politiche in sede europea. Ne abbiamo parlato con Adriana, storica ed economista, editorialista de Il Sole 24 Ore. Da tempo si parla della necessità di un’unione fiscale europea. Sono stati fatti passi in avanti nel vertice di ieri? Per quanto riguarda l’unione fiscale, l’incontro di ieri non ha portato elementi decisivi. Si è certamente parlato di un’Europa più unita riprendendo temi cari a. Che è colui che ha sostenuto con più incisività il concetto di sovranità europea poi ...