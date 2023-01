Il balcone più famoso al mondo? Ora diventa a pagamento

Leggi su viagginews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Questo è l’anno dei rincari per i viaggiatori. Non solo per quanto riguarda i biglietti per i trasporti che sono aumentati ma anche per le novità che prevedono ticket di ingresso nuovi e aumenti per la tassa di soggiorno. In particolare, una novità di settore, è proprio ildi un biglietto per ilL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com