Il 5 Stelle Scarpinato avvisa che la mafia non è ancora sconfitta eppure c’è già chi pensa di abolire il 41-bis Delmastro Delle Vedove nega e si dice incredulo per le parole dell’ex pm

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Se passa l’idea che con l’arresto di Matteo Messina Denaro lasia stata, la legislazione antiè a rischio”. A dirlo senza mezze misure è il senatore M5S ed ex procuratore Roberto, in una intervista a Repubblica. “Sarebbe un errore straordinario. Le aristocrazie mafiose sono una componente del sistema di potere occulto italiano che quando è necessario usa la violenza, altrimenti si avvale di altri strumenti, come la corruzione. Oggi non serve sparare”, aggiunge. “Laè stata cancellata dall’agenda politica. Dopo la riforma dell’ergastolo ostativo, che oggi consente l’uscita dal carcere anche a coloro che si rifiutano di collaborare, adesso manca solo l’ultimo step.il 41 bis che a tutt’oggi impedisce ai boss stragisti di usufruire della ...