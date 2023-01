Il 2023 può essere l’anno del gasdotto Eastmed Parla Mattana Edison

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’auspicio diè che ilpossaun anno decisivo per la realizzazione del-Poisedon, un progetto promosso da Igi Poseidon (50% a, 50% alla greca Depa), di quasi 2.000 chilometri per trasportare energia dal Mediterraneo orientale fino all’Europa passando dalla Puglia. “È un’opportunità unica per l’Italia anche alla luce della volontà espressa dall’attuale governo di rendere il Paese un hub energetico nel Mediterraneo”, spiega Fabrizio, executive vice president Gas Assets di, a Formiche.net. “Complementare ai rigassificatori che sono abilitatori dell’ingresso dei volumi ma non la garanzia del loro arrivo, se non accompagnati da contratti di import lungo termine che ne fissano la destinazione”, ...