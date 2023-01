Il -15 tira fuori la miglior Juve della stagione Ma neanche un miracolo le darà la Champions | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 2023-01-23 01:15:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Nessun trauma, nessun disagio. La, surclassata sette giorni fa dal 5-1 di Napoli e penalizzata appena venerdi di quindici punti in classifica, gioca lapartita del suo campionato e recupera due volte l’Atalanta. In un caso (nel primo tempo) riesce anche a sorpassarla (2-1). Nella ripresa, invece, subisce l’uno-due iniziale dei bergamaschi, va sotto, ma pareggia con Danilo quando mancano ancora 25 minuti alla fine e lo Stadium sogna la vittoria per cominciare la più pazza e la più inutile delle rimonte. Finisce 3-3 e Allegri sente di aver lasciato qualcosa di incompiuto nella partita più significativa, contro l’avversario più in forma del campionato (l’Atalanta appunto, perché il Napoli fa tutta un’altra corsa), sotto un cielo ...