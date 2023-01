Iezzo | Meret è al primo posto dei portieri in Serie A | il Napoli sta facendo benissimo anche grazie a lui

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gennaro, ex portiere del, è intervenuto a Calcio24, nel corso di "Calcio24 Live", di seguito le sue dichiarazioni: "Ilha battuto la Salernitana con tranquillità in una partita che poteva avere tante insidie.è aldeiinA, continua ad avere risultati in un momento importante dove si sta mettendo in mostra con grandi prestazioni. Il merito dei risultati delmerito del suo grande portiere. E' sempre stato contestato da tifosi e opinionisti, ci sono sempre stati giudizi molto affrettati su di lui. Ma ha dimostrato che con la continuità è uscito fuori il suo talento, sta ripagando la fiducia della ...

