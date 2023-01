Ida e Alessandro lo hanno fatto davvero | le immagini non lasciano spazio a dubbi

Leggi su sologossip

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ida elo: ledei due ex protagonisti di Uomini e Donne non passano inosservate. Una storia d’amore nata in tv, non senza difficoltà. La prima volta che Ida Platano eVicinanza si sono frequentati, infatti, non vi è stato il lieto fine. I due protagonisti del trono Over L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.