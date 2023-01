(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “IBM ha posto al cdella propria strategia la. Ha iniziato 50 anni fa circa, prima di tutto internamente, e si è focalizzata su come migliorare ladi tutti i propri prodotti. Attualmente ha definito una roadmap che ci porterà al netil”. In un’intervista all’Italpress, Luca Lo Presti, Sustainability Manager di IBM Consulting, ha fatto il punto sulle ultime iniziative messe in atto dall’azienda statunitense tra le maggiori al mondo nel settore informatico per quanto riguarda la: “In questo percorso abbiamo completato l’acquisizione di Envizi, abbiamo messo questa soluzione al cdell’offerta ai nostri clienti – ha spiegato – Lasi ...

Il Denaro

Un altro tema di rilievo perè quello del computer quantistico, per il quale si stanno facendo passi avanti notevoli: "E' stata presentata a Davos la nostra roadmap per il computer quantistico e ...Ci sono novità anche per quanto riguarda Advantage2 , il suo sistema quantistico chead ... "Turing - completo"), competendo così con altri computer quantistici come quelli di, Google e IonQ. ... Ibm punta sulla sostenibilità, obiettivo net zero entro il 2030 ... ROMA (ITALPRESS) – “IBM ha posto al centro della propria strategia la sostenibilità. Ha iniziato 50 anni fa circa, prima di tutto internamente, e si è focalizzata su come migliorare la sostenibilità d ...IBM ha pubblicato una guida in cui discute di come arrivare pronti all'arrivo dei computer quantistici, che ci si aspetta romperanno molti degli attuali sistemi di cifratura entro relativamente pochi ...