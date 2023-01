I taxi volanti sono realtà | i modelli che rivoluzioneranno la mobilità urbana aerea

Il Post

Il debutto è previsto in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026: Milano si prepara ad avere i suoicon scalo City Life e Porta Romana Milano si prepara ad accogliere una novità assoluta che potrebbe debuttare già nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali: arrivano i...Milano si prepara ad accogliere una novità assoluta che potrebbe debuttare già nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali: arrivano iin città. A rivelarlo è stato Armando Brunini, amministratore delegato di SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, durante l'audizione comunale delle commissioni bilancio, ... Questa idea dei taxi volanti non è così fantascientifica Alcuni viaggi con a bordo clienti privati camuffati con «addestramento» e «paracadutismo». Contestato il mancato versamento della tassa corrisposta dai passeggeri. Nel mirino 28 società italiane e 300 ...Dai controlli su 9mila voli, sarebbero risultate irregolari 28 società fiscalmente residenti in Italia e 300 società con sede all’estero ...