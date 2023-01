I Ros arrestano Andrea Bonafede per aver prestato l' identità a Messina Denaro

Leggi su lastampa

(Di lunedì 23 gennaio 2023) E’ stato arrestato poche ore fa a casa della sorella a Campobello di Mazara, località Tre Fontane., l’uomo che ha ceduto la suaal superlatitante Matteoche coi suoi documenti si è curato per almeno due anni e mezzo negli ospedali e nelle cliniche della Sicilia occidentale. La posizione di– quello vero – si era complicata da giorni e uno degli ultimi tasselli in ordine di tempo era stata la scoperta che la Giulietta, utilizzata dal latitante per i suoi spostamenti, era intestata alla mamma di, C’è poi la conoscenza confin da bambini, la vicinanza delle due famiglie fin dai tempi del padre del latitante e dello zio del suo alias, entrambi ...