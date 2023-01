I giornalisti sportivi come gli ultimi giapponesi | difendono la Juventus come nemmeno la Juventus

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Fanno quasi tenerezza. Possiamo anche togliere il quasi. Ricordano Hiroo Onoda il giapponese che nel 1974 fu trovato nella giungla: stava ancora combattendo, non voleva credere che la seconda guerra mondiale fosse bella che finita. In fondo, è la forza dell’abitudine. Qualcuno potrebbe chiamarla Sindrome di Stoccolma ma non è la stessa cosa. Facciamo di Norköpping o all’amatriciana. È rimasto solo il mondo dell’informazione (diciamo così) a non rassegnarsi all’evidenza: quellaè finita. E, particolare tutt’altro che trascurabile, non viene difesadalla nuova. È dura, lo sappiamo. Ce ne rendiamo conto. Oltre dieci anni di narrazione farcita di superlativi, finita (che poi non è ancora finita) con 15 punti di penalizzazione, e pioggia di mesi di inibizione: dagli 8 di Nedved ai ...