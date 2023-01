I genitori di Regeni stufi delle «finte promesse» L’attacco al governo | «Offensivo sentire ancora che l’Egitto collaborerà»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ieri Antonio Tajani ha incontrato a Il Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, e a margine del colloquio ha espresso decisa soddisfazione per l’esito della missione diplomatica, annunciando su Twitter di «aver chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi di Giulioe Patrick Zaki». Parole, quelle del titolare della Farnesina, che non sembrano aver convinto i parenti di. In un’intervista a Repubblica i suoi, Paola e Claudio, chiedono di porre un freno alle «»: «Non abbiamo aspettative, noi pretendiamo, verità e giustizia, come azioni concrete. Pensiamo sia oltraggioso questo mantra sulla “collaborazione egiziana” che invece è totalmente inesistente». La loro amarezza si estende all’intero Stato italiano, contro cui – ricordano – ...

