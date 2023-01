(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’intervista alla vigilia del settimo anniversario dell’omicidio. "Per noi è sempre il 25 gennaio, il giorno in cui Giulio non è tornato a casa E anche il prossimo sarà molto amaro"

la Repubblica

...con la quale questa famiglia sta portando avanti la richiesta di giustizia per questo figlio morto il primo giorno di alternanza scuola lavoro è la stessa dignità deidi Giulioe per ...... come siamo riusciti a fare per Giancarlo Siani ed aspettiamo anche di fare per Giulio", stringendoci con affetto a tutti i loro ammirabili e combattivi. * Presidente di AsCenDeR e ... I genitori di Regeni: “Basta finte promesse. Un insulto sentire ancora che l’Egitto collaborerà” L’intervista alla vigilia del settimo anniversario dell’omicidio. "Per noi è sempre il 25 gennaio, il giorno in cui Giulio non ...Tajani su caso Regeni. Il ministro degli esteri e vice-Premier è rientrato dal Cairo dove ha incontrato il governo egiziano per fare pressioni sull'omicidio del ricercatore italiano ...