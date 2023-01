I genitori di Giulio Regeni | “La collaborazione dell’Egitto è inesistente

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Non abbiamo aspettative, noi pretendiamo, verità e giustizia, come azioni concrete. Basta, per favore, basta finte promesse. Pensiamo sia oltraggioso questo mantra sulla 'egiziana' che invece è totalmente”. Queste le parole, in un'intervista concessa al quotidiano “La Repubblica”, di Claudioe Paola Deffendi, idi, alla vigilia del settimo anniversario dell’omicidio del giovane ricercatore, avvenuta proprio in Egitto.