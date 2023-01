I genitori di Giulio Regeni contro il governo che parla di “collaborazione egiziana” | “È oltraggioso”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La famiglia diè stufa delle false promesse didelegiziano sulla morte del giovane ricercatore, e mostra insofferenza anche verso ilche continua a rilanciare le bugie del regime di Al Sisi. Sono passati infatti 7 anni da quel 27 gennaio 2016, quando la console italiana al Cairo telefonò per comunicare la misteriosa scomparsa. Appena ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato in visita al Cairo e ha incontrato il presidente egiziano, facendo poi sapere a margine del vertice di “aver chiesto e ricevuto rassicurazioni per fortesui casi die Patrick Zaki”. Ma la nota della Farnesina non è stata accolta con favore da Paola e Claudio, idi ...

Roma, 23 gen (Adnkronos) – "Ogni giorno per noi resta il 25 gennaio". Il giorno in cui da sette anni i genitori di Giulio Regeni invocano verità e giustizia per loro figlio. Incredibile ascoltare le parole di Tajani sulla "collaborazione" dell'Egitto, inaccettabile posporre i diritti umani agli ... I genitori di Giulio Regeni: "La collaborazione dell'Egitto è inesistente" ROMA - "Inesistente" cooperazione con l'Egitto. Da tempo ci aspettiamo risultati concreti, ma purtroppo siamo ormai preparati anche all'inerzia-incoerenza della politica": così i genitori di Giulio Regeni.