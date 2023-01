«I Delitti del Barlume - E allora Zumba» in prima tv Sky Cinema anche in 4K e streaming NOW

Leggi su digital-news

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ultimo appuntamento con IDEL: la produzione Sky Original coprodotta con Palomar, l’episodio E! arriva in esclusiva lunedì 23 gennaio alle 21.15 su SkyUno e Sky4K (e alle 21.45su SkyComedy), insolo su NOW e disponibile on demand,in qualità 4K.IDELè giunta quest’anno alla decima stagione e per l’occasione sono proposte ben tre nuove storie. Confermata la...