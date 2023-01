I cittadini temono la BCE | hanno ragione oppure no? Spiegato in parole semplici

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gli italianila Banca Centrale Europea matorto? Ultimamente si è diffuso un senso di grande scetticismo attorno alla banca Centrale Europea e cerchiamo di capire se questa sensazione che tanti Italianisia giustificatano. La banca Centrale Europea è l’Istituto che decide la quantità di danaro che circola nell’Unione Europea. BCE (I Love Trading)Questo significa che proprio la quantità di euro che circolano in Europa è decisa da questo istituto. Se la banca Centrale Europea attraverso i suoi complessi strumenti decide di aumentare la quantità di euro circolanti le condizioni per i mutui e in generale le condizioni economiche migliorano. Se invece la banca Centrale Europea decide di “tirare i cordoni della borsa” come si dice e di ridurre la ...

