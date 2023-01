I 100 anni di Walt Disney nella crisi del cinema

WIRED Italia

C'è stato un incremento dell'esonero contributivo (al%) per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 36, con la proroga 2023 che porta il tetto a 8mila euro, anche per le ...Infatti nei prossimiFiat e Citroen realizzeranno alcuni modelli che condivideranno molte cose ...In teoria l'auto dovrebbe arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in modalità elettrica al... Disney: 5 curiosità sui suoi 100 anni di storia (ANSA) - UDINE, 23 GEN - In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 13 al 19 gennaio, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti ... le ...Mai come quest'anno, che è tornata ai livelli dei "favolosi anni Ottanta", sarebbe necessario recuperare l'inflazione, ma il recupero per i contribuenti non sarà pieno. Con l'ultima manovra, si ...