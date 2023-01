HOMETOWN | Polanski e Horowitz i ricordi | dal 25 gennaio al cinema

Corriere della Sera

Leggi anchee Horowitz, la recensione del documentario con due straordinari protagonistiSi parte con un testo di Claudio Magris dedicato all'intenso film. La casa dei ricordi, che vede protagonisti il regista Romane il fotografo Ryszard Horowitz, scampati entrambi ... La pagella del Mereghetti: «Hometown - La strada dei ricordi» Polanski e Horowitz: viaggio in Polonia per non... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il regista e il fotografo ripercorrono nel film «Hometown» le strade della loro infanzia, quando furono colpiti dalla persecuzione e sfuggirono per poco allo sterminio nazista ...