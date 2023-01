Highlights e gol Gubbio-Ancona 0-1 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gara non molto intensa atraedche termina con una vittoria ospite per o-1 nella gara diC. Match che si sblocca al 22? con Petrella e che poi non racconta quaso null’altro in termini di spettacolo. Ecco glidel match di oggi nelB. SportFace.